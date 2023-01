Football - P2A : 95 % de noyau de Jehay a marqué son accord pour rester une saison de plus

On travaille vite et bien du côté de Jehay. Ainsi, après avoir acté la prolongation de Philippe Gustin à la tête de son équipe première en début de semaine, les joueurs sont passés à table et la tendance est quasi uniquement positive. "Oui, je peux dire que 95% du noyau a indiqué vouloir continuer l’aventure. Après, ce ne sont que des paroles, mais je suis évidemment très content d’entendre ça", savoure le coach jehaytois.