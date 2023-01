Football (D3B ACFF) : Huy doit « remettre la marche avant »

Ça tombe bien, il reste douze matchs d’ici la fin du championnat. De là à dire que les Jaune et Bleu vont être invaincus jusque-là, il y a un pas que nous ne franchirons pas. Mais il est temps de sortir de l’ornière. " Il faut remettre la marche avant et arrêter d’être au point mort, confirme Maxime Morana. Appuyons sur le bouton comme le coach aime bien le dire et mettons-nous en mode championnat. Il faut imposer notre jeu, technique et rapide."

Ce qui n’avait pas été le cas contre Libramont il y a deux semaines. Face à Meix, ce samedi, ce sera à nouveau une opposition de styles. "C’est sûr que leurs qualités sont différentes des nôtres, confirme le rugueux défenseur, qui n’est jamais contre un duel bien musclé. Ils proposent un jeu direct vers l’avant, ce qui ne nous correspond pas. Mais si on veut faire quelque chose dans ce championnat, il faut jouer tous les matchs et affronter tous les adversaires. On sera sur notre terrain, qu’on connaît bien, ce sera à nous d’avoir la possession."

Et en cas de victoire, Huy grimperait à 32 unités au classement. Un viatique quasiment synonyme de maintien. "On sera sauvé à 99.9%, abonde Manu Papalino. Il ne faut pas oublier que le maintien reste notre objectif principal cette saison. Si on peut l’atteindre dès le 19e match, ce serait extraordinaire. " "Mais ce n’est pas parce qu’on serait presque sauvé qu’on pourra lever le pied, martèle Maxime Morana. Nous aurons encore une saison à terminer après ça et si on peut jouer quelque chose en plus, on le fera. Mais sans la moindre pression. " Et pour l’évacuer, Huy sait ce qu’il lui reste à faire: retrouver le goût de la victoire.

Arbitre: Kevin Alexis, assisté de Cédric Beckers et Pascal Leduc.

RFC HUY: Marly, Pire, David, A.Loyaerts, Eeke, Kabombo, Papalino, Morana, De Castris, Frantim, Muaremi (?), Mibenge, Czagiel, G.Boussard, Obaker, Raia, Picchietti. Muaremi (adducteurs) est incertain. L.Loyaerts est à l’étranger. Pollina (ischios) et Nzoigba (genou) sont blessés.