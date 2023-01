Football (D2 ACFF) : Thibaut Rausin espère un retour au premier plan

Hamoir pouvait se mordre les doigts d’avoir laissé filer deux "bêtes" points. "Oui, je sais que le scénario du match avait un peu tourné en notre défaveur, se souvient Raphaël Miceli. Je vais revoir le match. Mais de toute façon, ce qui m’inquiète le plus, pour le moment, c’est notre contenu qui n’est pas terrible, il faut bien l’avouer. Mais je ne suis pas inquiet: il y a assez de qualités dans ce groupe pour repartir de l’avant et enchaîner les victoires. J’en suis persuadé. On n’a pas une équipe de tocards, n plus. " Que peut faire le staff pour inverser le cycle ? "Honnêtement, le staff ne sait plus faire grand-chose, assure Miceli. Ils savent ce qu’on attend d’eux. Ils doivent désormais y aller au caractère et montrer ce qu’on a dans le ventre…"

Thibaut Rausin, un portier qui a vécu des semaines difficiles, est bien conscient du constat dressé par son coach. "C’est clair qu’on vaut mieux que nos derniers résultats, avoue le gardien des Rats. Je pense surtout à nos trois derniers matchs. On était bien dedans jusque-là puis cela a un peu tout cassé. La belle dynamique s’est enrayée. Mais il n’y a rien de mal fait. Notre valeur, on la connaît. On doit revenir à notre meilleur niveau. Et ne plus perdre des points bêtement, ni prendre des buts trop faciles. "

À l’image peut-être du match aller où Hamoir avait perdu des points alors que tout lui semblait acquis. "On est sorti frustré de cette rencontre, se souvient-il. Et, là, il faut qu’on prenne une vraie revanche… " Sans se projeter trop loin. "Je ne pense pas encore à la saison prochaine, assure-t-il. On verra aussi ce que le club décide dans les prochaines semaines…"

Arbitre: Kevin Desimpele.

HAMOIR: Doneux et Damblon restent indisponibles. Le reste du noyau est mobilisable.