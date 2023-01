Football (D2 ACFF) - Pierre Biscotti, seul joueur de Warnant à avoir marqué depuis le 5 décembre

En effet, depuis lors, les gars de Stéphane Jaspart n’ont inscrit que deux buts en trois rencontres, pour un bilan de quatre points sur neuf, et ces deux roses ont été plantées par le meneur de jeu des Warnantois. "Si je peux apporter ma pierre à l’édifice, tant mieux, mais le principal est qu’on prenne des points. Après, ça fait toujours plaisir de marquer. On va dire que j’ai bien fini 2022 et j’ai bien recommencé 2023. à la mi-saison, ce n’est pas trop mal. D’autant que j’ai également distribué quelques passes décisives. Avec les buteurs qu’on a, j’ai de quoi donner des assists ", reconnaît celui qui en est à cinq buts depuis le début de la saison.

Après une semaine de pause, suite à la remise générale, les Warnantois vont donc devoir reprendre leur marche en avant, eux qui ont repris sept points d’avance en tête de cette D2 ACFF. "Les gars ont envie de jouer, oui, mais il n’est pas évident de garder le rythme avec ces interruptions et des terrains qui ne sont pas évidents. Il faut relancer la machine, la remettre en route et repartir avec beaucoup d’envie", insiste Stéphane Jaspart.

Et de l’envie, il en faudra pour prendre la mesure des jeunes Unionistes, qui ne s’étaient inclinés que 1-0 lors de la manche aller. "C’est une très belle équipe. Avec de la jeunesse, forcément, mais aussi de l’engagement. Ils m’avaient vraiment laissé une belle impression ", martèle le coach warnantois, rejoint par son maître à jouer. "C’est vrai et ils possèdent quand même quelques grands gabarits. J’aurais bien vu cette équipe plus haut dans le classement, pourquoi pas dans le Top 6."

Un Top 6 au sein duquel Warnant, lui, se sent bien et il compte bien y rester. "On se prend forcément au jeu du haut de tableau, avoue Pierre Biscotti. Mais on n’a pas parlé de titre, de Top 3 ou quoi que ce soit. On prend un maximum de plaisir, qui vient aussi avec les résultats. Je suis avec de chouettes gars et un chouette staff. Le président ne met aucune pression, ce qui nous permet de commencer chaque rencontre assez sereinement." Une sérénité qui saute aux yeux une fois que les Verts montent sur n’importe quel pré.

Arbitre: Michael Massaki, assisté de Cédric Abrassart et Guillaume Gevar.

WARNANT: Bizimana, Olivier, Debefve, Piette, Dejoie, Cavillot, Scevenels, Biscotti, Timmermans, Mavuba, Fransolet, Miezal, Libert, Biatour, Mabanza, Ganiji. Aharrh est suspendu.