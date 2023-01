D2 ACFF : Louis Étienne et Hasan Ozer, les jeunes loups du derby Waremme-Stockay

Louis et Hasan, le match aller avait tourné à l’avantage de Waremme. Qu’est-ce qui avait fait la différence selon vos souvenirs ?

H.O.: on ne s’était pas encore totalement adapté au championnat et au rythme des matchs. Mais, depuis, tout s’est bien mis en place et Waremme va affronter une autre équipe.

L.E. : on avait été plus combatifs et eux nous avaient endormis.

Cela avait été une surprise de voir Waremme l’emporter, non ?

H.O.: oui peut-être mais on n’avait pas abordé ce match comme il le fallait si je me souviens bien.

L.E. : oui, ce fut une petite surprise avec mon premier but après quelques minutes à peine. J’appréhendais ce match et à 1-0, je pensais que c’était fini.

Et cette fois ? Stockay est clairement favori, non ?

H.O.: Stockay est favori oui, depuis qu’on s’est bien installé. D’ailleurs, je vous l’annonce: on va gagner à Waremme.

L.E. : oui, Stockay est favori, aussi car on les a battus à l’aller. On les a aussi charriés dans les vestiaires.

Louis Étienne, vous étiez rentré deux minutes à peine à l’aller avant de faire la différence. Un bon souvenir ?

L.E. : je ne devais pas monter au jeu au départ mais un de nos joueurs a refusé de monter. Je l’ai fait et j’ai marqué après un mouvement d’Adel Bourard.

À l’inverse, Hasan, vous attendez encore votre premier but. Que se passe-t-il ?

H.O.: cela s’explique simplement par un manque de temps de jeu. Je ne sais pas moi-même pourquoi je ne joue pas plus. Je bosse bien, mais le déclic arrive. J’ai eu peu d’occasions jusqu’ici mais je n’ai jamais eu de un contre un malgré plusieurs assits.

À quelle fin de saison faut-il s’attendre de la part de votre club selon vous ?

H.O.: on sera dans le top 5 d’ici la fin si on fait preuve de volonté et d’engagement.

L.E. : après Jette, ça va être compliqué de se sauver avec ces 9 points de retard. Il faut tout gagner. Dur, ça.

Le mercato bat son plein en vue de la saison prochaine. Où jouerez-vous ?

H.O.: c’est trop tôt pour savoir, on verra.

L.E. : je suis mitigé: soit je change de pays, soit je reste à Waremme.

Un prono ?

H.O.: 0-2. Peu importe qui marque.

L.E. : dur à dire. 2-1 avec un de ma part et d’Adel Bourard.