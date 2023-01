D2 ACFF: sauf surprise, Robin Bartholomé ne restera pas à Solières en 2023-2024

Même si son départ n’est pas encore officiel, on ne devrait plus voir Robin Bartholomé à Solières en 2023-2024. "Oui, sauf miracle, je ne serai plus là. J’ai besoin de découvrir autre chose", explique le principal intéressé, qui devrait susciter un certain intérêt puisque le médian livre un championnat ô combien intéressant.