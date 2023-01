Basket-ball (Division 3) : Une quatorzième victoire et un renfort pour Comblain

Une bonne nouvelle que le groupe espérait confirmer en déplacement chez une jeune équipe redoutée. D’ailleurs, pendant toute la première période, cela allait se vérifier, les locaux répliquant aux paniers des troupes de Humblet (43-43). Puis, comme dans toutes les rencontres accrochées, les Comblinois profitaient de la pause pour recadrer leur défense et tout exploser.

N’encaissant plus que onze petits points dans le troisième quart, les Rouges prenaient clairement le contrôle des opérations car, devant, Princen et les siens continuaient à être réguliers. 54-66 à la 30e, le break était fait et il ne fallait plus que gérer, pour signer un quatorzième succès impérial prouvant que plus personne ne pourrait empêcher le groupe de monter.

Ce week-end, le club tentera d’avancer dans la finalisation d’un meneur pour remplacer Robin Roland tout en clarifiant la position de Remy Collard.

QT : 17-23, 26-20 (43-43), 11-23 (54-66), 18-30.