Basket-ball (D3) : Comblain a trouvé son futur intérieur

Et c’est sans surprise que Christophe Henri a rapidement trouvé un accord avec le pivot parfait dans ces critères: Jérôme Giebens. Jeune pivot évoluant cette année au sein du club de D3 d’Esneux Saint-Louis United, il est sans conteste la révélation de cette saison tant sa progression est grande. Avec des capacités basket énormes, le Luxembourgeois a considérablement mûri mentalement cette année, devenant un titulaire incontournable puis l’arme numéro 1 de l’équipe que Thibaut Boxus a rejointe en novembre. "Nous continuons ainsi dans notre politique d’offrir à des jeunes joueurs des environs la possibilité d’évoluer au plus haut niveau. Il entre parfaitement dans la philosophie du club et dans notre vision sur le long terme", glissait un Christophe Henri très content et qui se lance maintenant dans la finalisation d’un meneur pour remplacer Robin Roland.