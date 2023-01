Basket-ball (Coupe AWBB) : les Villersoises pour défendre leur titre

Et c’est en collaboration que l’homme a décidé de fonctionner. "Personnellement, je n’ai jamais vécu ce genre de rencontre à pression, surtout dans le contexte U12 avec tout l’aspect tactique qu’il n’y a pas toujours dans les catégories plus jeunes. J’ai donc décidé, rapidement, de faire appel à un papa, Philippe Monteforte, pour m’aider. Il a vécu cela avec sa plus grande fille et suit désormais la plus jeune. Depuis plusieurs matchs, il est avec moi sur le banc en coupe et vient aussi lors des entraînements, ce qui me permet de pouvoir aussi me reposer sur lui alors que les filles ont ainsi plus d’armes."

Car les deux dernières marches pour tenter d’aller au bout de l’aventure sont très compliquées. "Nous sommes allés voir notre adversaire mais Namur a deux équipes de cet âge. Ils vont sans doute faire une sélection et la rencontre s’annonce compliquée. Maintenant, nos filles ont vraiment des capacités collectives importantes. L’année dernière, l’équipe se basait sur trois individualités hors norme. Cette année, on a vraiment un groupe qui travaille bien en équipe et nous espérons avoir réussi à enlever un maximum de stress pour que les filles puissent proposer leur meilleur visage, appliquer leur basket et voir si cela permet de se battre pour la qualification. C’est le plus important, qu’on montre de quoi nous sommes capables."

L’équipe: Margot Gesquières, Romane Angelucci, Giulia Bosco, Manon Renwart, Hannah Dimitry, Jeanne Humblet, Léa Legrand, Adelia Monteforte, Eline Giraudeau, Sarah Mossab.