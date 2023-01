Basket-ball - Coupe AWBB : Les Hutoises rêvent d’une grande finale

Car les Liégeoises viennent, notamment, de récupérer Julia Franquin alors que d’autres joueuses formées dans la région seront aussi de la partie. Un groupe coaché par la Comblinoise Lola Paulus qu’il faudra tenter de canaliser. "Il y a énormément de qualités dans cette équipe et ce sera à nous de faire le match le plus intelligent possible en minimisant les erreurs. Les Panthers ont une puissance de frappe et une intensité suffisante pour remporter ce match sans que nous ne leur donnions aussi des cadeaux via des pertes de balle ou des erreurs au rebond. À nous à être strictes et organisées pour tenter d’imposer notre expérience et notre puissance. On a des joueuses qui ont déjà vécu beaucoup de choses, comme l’ambiance des play-offs et il faut que nous gérions nos émotions pour avoir une chance. Elle est réelle mais il faut que les planètes s’alignent."

Pas d’excès de confiance donc pour un coach dont l’équipe est toujours deuxième du championnat mais qui pourrait manquer de rythme puisqu’elle n’a pas joué la semaine dernière. "Mais notre premier match de l’année a été positif à Pepinster et on ne doit pas déjà évoquer des excuses. Les filles savent vers où on va et comment y aller. C'est donc à nous de tenter d’aller décrocher une place pour la finale."

Évidemment, jouer si tard un dimanche est atypique. Maintenant, le groupe espère pouvoir compter sur ses supporters afin d’avoir l’influx nécessaire pour créer l’exploit. "On sent l’émulation autour de l’équipe, dans la lignée de l’an dernier. Le club a fait un car qui a été rempli en quelques heures. Des supporters du club, des joueurs masculins mais aussi des personnes de La Villersoise, preuve que notre projet commun fonctionne."

Le décor est désormais planté, à Crelot (NDLR: qui a défendu les couleurs adverses à l’époque de Sprimont) et ses coéquipières d’entrer en scène. À noter que tout le groupe aura aussi une pensée pour Marie Betrand qui vient de se faire opérer du genou.