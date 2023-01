Hamoir: deux absences

Pour la rencontre face à Binche, Doneux et Damblon sont et restent blessés, comme c’est le cas depuis plusieurs semaines. Sinon, le reste du noyau est disponible.

Solières: au complet

Pour recevoir La Louvière Centre, Solières sera au complet, comme c’était déjà le cas la semaine passée où les Hutois devaient affronter Verlaine.

Stockay: deux suspendus

Pour aller à Waremme, Bouhlal et Sternon sont suspendus. Kotchkarov est toujours en voyage scolaire. Nezer revient dans le groupe.

Verlaine décimé

Pour aller à Acren, Limbourg, Barry, Reciputi et Dago sont suspendus. Radamani (genou) est incertain. "Cela fait beaucoup, mais on devra faire sans ces joueurs et compter sur le reste du noyau" commente Amaury Riga.

Warnant: spinning mardi

Pour aller à l’Union St-Gilloise B, Aharrh-Gnama est suspendu. Wanant est allé faire une séance de spinning ce mardi à la place d’un entraînement traditionnel.

Waremme: Di Chiara suspendu

Pour recevoir Stockay, Julin (élongation) et Rihon (IRM) sont blessés. Boseko reste absent. Di Chiara n’est plus suspendu. "J’espère que mes gars vont réagir, demande Henri Verjans. Ils me doivent une revanche, je pense… " On verra ça dans le cadre du derby face à Stockay.

Division 3 ACFF

Huy: toujours deux blessés

Alors que Morana et De Castris devraient être de retour, Huy compte toujours deux blessés que sont Pantot et Passarello.

Provinciale 1

Faimes: Houart de retour

Pour aller à Hombourg, Faimes devra toujours se passer de B. Renson. B. Vinchent est aux sports d’hiver et pas disponible. "La bonne nouvelle, c’est le retour de Loïc Houart qui est revenu de blessure" commente Franck Walo qui disputera, comme on le sait, son premier match comme coach en P1.

Fize: sans deux titulaires

Pour aller à l’UCE Liège, Wagemans et Vandervost sont suspendus. Le reste du noyau est disponible sauf Sbaa qui n’en fait plus partie (voir-ci contre).

Geer: 2-0 à Verlaine

Pour le derby face à Wanze/Bas-Oha, Vrijdags est blessé. Mulowa a repris mais pas sûr qu’il soit prêt à temps. Coulon était absent ce mardi car malade. Mardi, en amical, Geer s’est incliné 2-0 à Verlaine contre une équipe mixte D2-P2.

Hannut: Ouchan suspendu

Formica (blessé) et Ouchan (suspendu) ne seront pas là. Le reste du noyau est disponible.

Wanze/Bas-Oha: sans Honay

Pour le derby face à Geer, Honay est suspendu. Tombal est au ski. "Le reste du noyau est en place et sera disponible" commente Jean-Yves Mercenier, qui a récemment prolongé à Wanze/Bas-Oha.