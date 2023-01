Tennis de table (Provinciales 2) : Chiroux B l’emporte et respire en P2D

En série B, Crisnée n’a rien pu faire face à Orp et occupe toujours une position de descendant dans sa série. De leur côté, les Orp-Jauchois signent un quatrième succès et se replacent à la huitième place.

En série C, Renaissance n’a jamais eu voix au chapitre en déplacement à Tiege. Seul Étienne Drion a sauvé l’honneur pour les siens qui occupent toujours l’avant-dernière position dans leur série. À l’instar de la P1, le derby entre Saint-Georges et Viamont a tourné à l’avantage des locaux. Morhet et Martin ont de nouveau réalisé le sans-faute alors que les Amaytois n’alignaient que trois joueurs. "On finira le championnat comme on peut", déclarait après la rencontre Michael Decrop.

Enfin, en P2D, Templiers a été tenu en échec chez la lanterne rouge, Francorchamps. Une contre-performance quand on sait que les coéquipiers d’Éric Lecoq l’avaient emporté aisément à l’aller. Dans le même temps, Chiroux B s’est donné un bon bol d’air en venant à bout de Montegnée, troisième de classe. On notera les solides prestations de Jean-Pierre Joiris et Patrick Neman, deux renforts de l’équipe A.