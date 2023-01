Tennis de table (Nationale et W-B) : Saint-Georges A poursuit sur sa lancée, Bettincourt arrache le partage

Saint-Georges A n’a pas tremblé samedi en recevant les pensionnaires de Libramont. Battus à l’aller, les Saint-Georgiens ont donc pris leur revanche. "La victoire est logique, on mentionnera le sans-faute de Bruno Franzoi qui est le seul dans le cas cette semaine. C’est une première cette saison" , explique Alain Simon. Saint-Georges a donc confirmé sa troisième place et se rendra à Limal-Wavre, ce samedi. Une formation qui s’était déplacée en terres verlainoises avec trois B2 et un B4.