Tennis de table : à 72 ans, Michel Matot a rejoué avec la P1 de Wanze

Et visiblement, le C2 n’a rien perdu de ses qualités puisqu’il s’est imposé face à Martin Pirson (B6) et Cédric Rasquinet (C0). Une prestation remarquable dans le chef du défenseur. "Physiquement, je n’ai plus les mêmes jambes que par le passé. Jouer quatre matchs avec la même intensité n’est plus possible mais je compense avec l’expérience. Je ne m’attendais clairement pas à remporter deux rencontres sur la même soirée", rigole le Wanzois. auteur de 44% de victoires avec l’équipe B en P2.

Pour l’anecdote, Wanze s’est finalement imposé 10-6 contre l’Astrid. Un succès précieux. "On s’extirpe de la zone rouge. Pour se sauver, on doit encore gagner trois rencontres, glisse Ronny Ceulemans qui souhaitait également mettre en lumière le jeune Caleb Coulon. Il a remporté ses deux premières victoires en P1. La machine est lancée (rires)."

Tihange crée la surprise

Les Wanzois n’ont pas été les seuls à la fête ce week-end puisque leurs voisins de Tihange ont décroché leur quatrième succès de la saison en venant à bout de Francorchamps, pourtant troisième. Une belle surprise pour les avant-derniers. Dans la même série, on pointera également le succès de Saint-Georges dans le derby face à Viamont, qui ne s’est déplacé qu’à trois.

En P1A, Patapongistes a subi la loi du leader, Robertville, alors que Chiroux s’est incliné à Montegnée. Ce samedi, le derby entre les Hannutois et Patapongistes sera déterminant en vue du maintien.