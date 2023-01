Daphné Henry copilotera Lyssia Baudet en 2023

Annoncée en 2021, l’apparition du volant RACB réservé aux jeunes femmes âgées de 18 à 28 ans avait sacré en premier Camille Mazuin, qui fut très vite remplacée par Lyssia Baudet quelques temps avant le dernier rallye du Condroz. À l’aube de cette saison 2023, la jeune pilote de 20 ans sera secondée par Daphné Henry, Hutoise d’adoption, dans la Clio Rally Cup. "C’est une belle surprise pour moi, commente Daphné, je ne m’y attendais pas du tout. À vrai dire, Lyssia et moi ne nous connaissions pas avant le Rallye du Condroz. Nous roulions à peu près en même temps. Et, donc, nous avons un peu discuté, mais dix minutes maximum. Cela s’arrête là. E nsuite, lors du Spa Rally, nous avons repéré le parcours ensemble et immédiatement, le courant est bien passé."

Et si ce coup de fil inattendu est tombé, c’est que la (co)pilote en provenance de Jodoigne a acquis une certaine expérience au fil des années. "Je ne sais pas dire pourquoi c’est moi qui serai à côté de Lyssia et pas une autre cette année, sans doute car pour un équipage 100% féminin, avoir une copilote qui à de l’expérience dans les deux baquets de la voiture est un gros plus, ça va me permettre de mieux la guider, d’avoir un regard plus poussé sur son pilotage et sur ses notes."

Récemment, la famille du RACB National Team s’est retrouvée à Cadzand, en Zélande, pour participer à un team building de deux jours. Course d’orientation sur la plage, running, balade à vélo, rencontres avec les entraîneurs physiques, Bas Leinders, le Capitaine du RNT et Marc Duez, le coach, ont permis aux membres de la filière de resserrer les liens et de booster, un peu plus encore, leur motivation à l’approche d’une saison qui s’annonce très intéressante à plus d’un point.

« Mettre à profit mon expérience »

Depuis 2009, Daphné Henry a déjà pris le départ d’un rallye à plus de 70 reprises, 41 dans le baquet de droite et 30 derrière le volant. Ce n’est pas rien. Si son expérience est conséquente au niveau provincial, quelques piges en BRC (notamment le Spa Rally, le Condroz ou encore le rally van Haspengouw) complètent sa carte de visite. "J’ai vraiment commencé le copilotage en 2011, mais j’ai eu envie de plus dès 2014. Depuis, je roule régulièrement sur quelques manches ASAF sur l’année, mais aussi au Condroz ou j’ai roulé deux fois. J’ai aussi guidé quelques fois mon compagnon, Olivier Leroy, en BRC ou d’autres amis sur l’une ou l’autre manches de nos championnats. J’espère donc pouvoir mettre toute cette expérience au profit de Lyssia, que je remercie pour sa confiance !"