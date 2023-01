Basket-ball (Régionale 2) : Enfin la passe de deux pour Haneffe ?

Car si le succès de la semaine dernière contre la grosse équipe du Fresh Air a fait énormément de bien, c’est ce vendredi le plus important avec la venue de Belleflamme, qui avait remporté le match aller. Une autre équipe dans le ventre mou mais pas à l’abri d’un réveil des équipes les moins bien classées et contre laquelle les Templiers doivent prendre trois points pour enfin souffler. Avec un Dessart dont le retour change clairement la donne mentale et sportive, Haneffe doit continuer à rebondir pour se lancer positivement et sans crainte dans sa seconde partie de saison. Comme on l’a vu la semaine dernière, tout est avant tout mental…