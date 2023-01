Kevin Sbaa et Fize, c’est fini. D’un commun accord, les deux parties ont décidé de se séparer. "On ne va pas faire de commentaire mais oui, on a décidé d’en rester là pour divergences sportives" dit laconiquement Olivier Parmentier. Annoncé comme gros transfert en début de campagne, Kevin Sbaa était arrivé de la D3 de Marloie.