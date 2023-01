Herben (Haneffe): « On va guérir »

Mais la coach Herben ne pratique pas la langue de bois. "Nous sommes malades, c’est une réalité. Pas au niveau de l’ambiance, mais de la qualité du jeu. On a des blessées et des absentes mais nous étions capables de mieux que ce que nous avons montré contre Waremme et les semaines avant la trêve. On a perdu Jamar et j’ai besoin de trouver d’autres marqueuses. Il faut 4 personnes dans les 10 points pour avoir de l’impact. On ne peut pas demander à Colon, qui revient à peine, d’avoir seule la responsabilité de la marque. Le groupe est sur la voie de la guérison, je le sens. On a déjà vu du mieux ce dimanche. "

De quoi aborder la suite avec un esprit positif. "J’ai décidé de rester au club et de m’y investir totalement, ne prenant plus rien ailleurs", continue la coach. "Je conserve aussi la Direction technique. Le groupe P1 repartira dans son ensemble et nous chercherons une meneuse en plus. Dans la structure du club, on a aussi eu l’excellente nouvelle de la confirmation de Fred Carton au coaching de notre R2 où on travaillera aussi dans la continuité. On a vécu des moments difficiles dans les deux groupes au niveau de l’effectif, mais la cohésion est toujours bien présente et c’est le plus important. "

Le prochain match de la P1 templière se fera à Alleur, où Sabine Herben entraîne des jeunes avec la volonté de gagner. "Le groupe que je dirige est un partenariat encore Haneffe et Alleur pour avoir une équipe de U19 complète. Maintenant, j’espère, pour mon groupe, y renouer avec la victoire."

QT : 15-16, 22-19 (37-35), 11-22 (48-57), 6-29.

HANEFFE : Schalenbourg 4, Sauveur 13, Watrin 9, Muller 2, Colon 9, Lemaitre 2, Dotrenge 8, De Craecker 2, Evrard 5.