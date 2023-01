Automobilisme : pas de rallye de Hannut cette année

C’était dans l’air et c’est désormais officiel: le rallye de Hannut n’aura pas lieu cette année. La course automobile devait avoir lieu du 10 au 12 mars 2023. Comme les Boucles Claviéroises annulées il y a quelques semaines, Hannut et son rallye ne seront donc pas organisés cette année. "Désolé, mais je ne peux pas communiquer à ce sujet pour le moment" dit Jacques Ravet. Il semble cependant, chose à confirmer, que la Ville de Hannut ait mis son veto. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures quand la Ville communiquera officiellement.