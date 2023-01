Basket-ball (TDM2) : Comblain évoluera toujours dans sa petite salle en 2023-2024

Samedi, en signant une 13e victoire consécutive, le Mailleux Comblain a fait un nouveau pas vers le titre et la montée en TDM1. Il est donc temps d’avancer concrètement sur le futur avec, au niveau effectif, le remplacement d’Hounhanou et peut-être du duo Roland-Collard. Une situation qui n’était pas spécialement envisagée mais qui ne fait évidemment pas peur à Christophe Henri et tout le club puisque le projet sportif du "Mailleux" a de quoi séduire tous les joueurs ayant envie de se frotter au plus haut niveau.