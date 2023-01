Mauvaise surprise pour Wanze, défait à Haut-Pré

Par contre, excellent résultat de Comblain B qui, après prolongation, est venu à bout de Flémalle pour rester en embuscade à deux victoires derrière le duo de tête. Un duel de feu que l’on pensait dans les mains des troupes de Maxime Princen grâce à un joli 24-10 avant la pause. Mais les visiteurs répliquaient avec un 9-22 dans le troisième quart obligeant les locaux à relancer la machine. Et si cela ne passait pas en 40 minutes, cela tombait du bon côté en 45 avec De Liamchine mettant le panier décisif: 83-82.

En P3, pas de mauvaise surprise pour Haneffe B qui a battu une équipe d’Atlas restant ainsi à portée de fusil de nos équipes régionales engluées dans la lutte pour le maintien. "Un bon match de mon équipe qui a été obligée de s’adapter aux conditions de jeu. En effet, au regard de la composition de l’équipe, plusieurs ont dû évoluer à un autre poste que celui qu’ils occupent habituellement. Mais chacun a fait l’effort et on a pu compter sur quatre joueurs en doubles chiffres. On rate nos cinq dernières minutes mais c’est sans conséquence", notait Louis Stouvenakers.

Dans la série, on pointera le 0 sur 2 en déplacement d’une équipe de Hamoir qui perd donc désormais le contact avec des Giants Braives sortant une bonne prestation pour prendre de l’air en fond de classement.

Enfin, à Huy, le positif reste de vigueur. "On sait que la suite va être compliquée suite aux absences de longue durée de Dedave et Léonard en plus des prestations en R2 de Royen et Paeleman. Mais on continue à prendre du plaisir avec la première réussie de Puddu en notre compagnie", glissait le coach Cédric Aubert.