Basket-ball (R2) - L’état de grâce du Haneffois Yourik Szabo, auteur de 28 points : "J'ai chambré mes coéquipiers"

Une victoire que tout un groupe est allé chercher avec envie. Mais, évidemment, impossible de passer à côté de la prestation de Yourik Szabo, auteur de 28 points. "On avait besoin de cette victoire pour se relancer et ne pas entrer dans la zone rouge, nous confiait l’intérieur. On a laissé filer plusieurs victoires de notre faute. C’est difficile à comprendre, même en interne, mais on n’affiche pas toujours la bonne mentalité ou la bonne intensité. Cette fois, toute l’équipe a répondu présent avec l’envie de gagner qui nous a animés d’un bout à l’autre de la partie. Ce n’est malheureusement pas toujours le cas et on cherche à remédier à cela. On aime tous ce sport et on veut se battre pour la victoire sinon on ne monterait même pas sur le terrain. Mais il faut clairement des modèles pour monter la voie. Personnellement, je ne suis pas le meilleur des défenseurs mais je sais que quand j’étais au jeu avec Palazy, son envie me donnait la motivation pour me dépasser dans ce domaine. On devrait le faire individuellement chaque fois mais ce n’est pas aussi simple."

Dans le dur ces dernières semaines, "You" a cette fois répondu plus que présent pour aider son équipe. "Je me sentais bien dès mon arrivée à la salle. J’ai d’ailleurs chambré Alexandre Henrard et un coéquipier, leur disant que j’aurais besoin de toutes les balles, dit-il. En fait, cette saison, je rénove ma maison. J’y passe tous les week-ends. C’est donc est compliqué d’avoir du tonus pour le basket. Exceptionnellement, je n’y ai pas travaillé cette semaine et je suis donc arrivé frais au match. J’ai senti la différence. Je n’ai pas forcé les choses et le match est venu naturellement à moi, mes coéquipiers me donnant souvent la balle et j’ai tenté d’en faire bon usage."

Une première victoire qui doit en appeler une autre, vendredi, lors de la venue de Belleflamme. Pour la confirmation, pour faire le break avec le fond de classement. " On sera alors plus au clair sur notre avenir et nous pourrons faire le point pour l’année prochaine avec le club. L’arrivée du nouveau coach m’a fait du bien. J’apprécie énormément Renaud Leclercqs mais il n’arrivait plus à nous faire jouer avec l’envie que l’on a vue ce samedi. À nous de continuer dans cette voie."