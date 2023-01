Football (P2A) - Sulivan Delhaise ne restera pas à La Clavinoise : "Cela ne s'est pas passé comme prévu"

Sans oublier les trajets qui commençaient à peser sur les épaules du joueur de 27 ans. "J’habite à Warnant et je n’ai plus envie de faire autant de déplacements pour risquer de revivre une année sans trop de résultats, détaille Sulivan Delhaise, qui aimerait retrouver un club dans un rayon de 10-15 kilomètres autour de son domicile. Si possible pour jouer le haut de tableau en P1 ou en P2. Certes, le président de La Clavinoise m’a dit que je restais le bienvenu au club, mais il comprend mon choix. On en avait d’ailleurs déjà parlé lorsque nous avions fait appel de ma suspension. "

Pour rappel, au début du mois de décembre, Sulivan Delhaise avait écopé d’une suspension de six mois, plus six de sursis, pour avoir demandé le retrait d’une carte à un arbitre. En appel, cette sanction a été réduite de moitié puisqu’il n’a finalement écopé que de trois mois de suspension, qui prendra donc fin le 8 mars 2023. Il pourra dès lors entrer en ligne de compte dès la réception de Flémalle et disputer les sept dernières rencontres de championnat. De quoi lui permettre de retrouver du rythme avant de relever un nouveau défi.