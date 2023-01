Football - P2A : Sept reconductions et un probable arrêt à Momalle

Quelques jours à peine après la prolongation de Christophe De Smedt, on a passé la deuxième vitesse du côté de Momalle. Ainsi, on a appris, ce mardi matin, que sept joueurs avaient d’ores et déjà marqué leur accord pour rester au club une saison de plus. à savoir Arnaud Morhet, Axel Pohl, Dylan Knuts, Dimitri Dequinze, Maxime D’Agostino, Florian Doverin et Clément Nguiamba.