En P3, Wanze B fait le break face à Waremme C

Samedi, personne n’était dupe de l’enjeu du derby qui voyait le RBC Wanze débarquer au Pôle ballons. Après les victoires de ses P1 et R1, l’ABC Waremme espérait décrocher la passe de trois avec son équipe C, dernière de la série. En recevant des Sucriers ne comptant qu’une victoire de plus, les Wawas rêvaient de ne plus être lanterne rouge.