Cyclisme - Tom Paquot débutera sa saison au Tour d'Oman

Et il n'était pas le seul nouveau dans l'équipe World Tour à dire ça lors de la présentation officielle, vendredi dernier, à l'Alfas Del Pi. Les expérimentés comme Lilian Calmejane, Mike Teunissen ou l'ancien champion du monde Rui Costa avaient le même discours et on sentait que ce n'étaient pas que des paroles de façade. " Pour un sportif de haut niveau, c'est super important, ajoute Paquot. C'est ce qui fait qu'on part à l'entraînement avec le sourire. "

«Je sens que je peux gagner des courses»

Si la saison sur route vient de reprendre, avec le Tour Down Under, celui de San Juan avec l'inévitable Remco Evenepoel et avec des premières courses en Europe, comme à Valence où Arnaud De Lie s'est déjà imposé, Tom Paquot, lui, ne va pas retrouver le peloton directement. Il ne débutera qu'au Tour d'Oman. "J'enchaînerai avec l’UAE Tour, en World Tour, ce qui signifie que je vais rester tout le mois de février aux Émirats arabes unis. En mars, je ferai le GP Criquielion, le GP Monséré, le Tour de Drenthe aux Pays-Bas, Denain en France et une autre course par étapes World Tour, avec le Tour de Catalogne. C'est l'objectif de cette année, encaisser des courses World Tour d'une semaine et voir comment je réagis. C'est une étape indispensable."

Il a déjà fait des grandes courses ces deux dernières années, lors de ses deux premières saisons chez les pros. "Sans Bingoal-WB, je ne serais peut-être pas passé pro, explique-t-il. Cette formation m'a permis de grandir et d'arriver en World Tour désormais. Pour les courses de ce niveau, cette fois, ce ne sera plus vraiment de la découverte. Avec ma nouvelle équipe, l'ambition sera à chaque fois qu'un gars de ma formation s'impose. C'est normal, on ne peut pas espérer la même chose d'une équipe Pro Conti comme Bingoal-WB ou d'une World Tour."

On sent Tom Paquot très motivé. "Oui ! Le manager de la performance Aike Visbeek voit en moi du potentiel et cela me donne confiance. Chaque fois que je parle avec lui, il est enthousiaste pour le futur. C'est gratifiant, ça me motive encore plus de devenir un vrai coureur du World Tour. L'objectif, c'est participer à des victoires de l'équipe. Mais aussi pour moi. Je suis persuadé que je peux gagner des courses cette année. Pas en World Tour, mais sur les épreuves d'un niveau inférieur."