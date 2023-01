Tennis de table - Plus de 300 participants aux Masters de Wanze : « Une réussite »

La part belle au handisport

La particularité de ce tournoi est la présence des joueurs non-valides. Ils étaient 21 dont plusieurs joueurs étrangers. "Deux pongistes sont venus du Luxembourg et valaient B6-B4, commente Ronny Ceulemans. Malheureusement, Marc Ledoux (NDLR: pongiste paralympique) était finalement indisponible." Le Racotais Dimitri Ghion, médaillé d’argent aux Jeux paralympiques d’Atlanta, était, lui, bien présent. Avec un certain succès puisqu’il s’est classé deuxième derrière Jean-Marc Pletinckx. " Le bilan est plus que positif, raconte Michel Matot. Ce fut un excellent tournoi avec un top niveau dans le chef des participants. On continuera à accueillir la compétition handisport, les spectateurs sont toujours très impressionnés."

Les Wanzois aussi à la fête

Plusieurs pongistes wanzois ont fait honneur à leur club dimanche. Simon Irgel, en D2-D0, et Justin Diederen, en C4-C6, ont ainsi tous les deux remporté leur série. "Côté sportif, il n’y a que du positif à retirer, se réjouit Ronny Ceulemans. Même si on dénombrait une heure de retard à la mi-journée, le tournoi s’est terminé aux alentours de 20h30, ce qui reste raisonnable. Au total, il y avait 307 inscrits, il y a très longtemps que je n’avais plus vu autant de monde dans la salle."

On notera également les belles victoires du Marneffois Noah Closset en série C0-C2 et série C Spécial. Le pongiste de Champ d’En Haut a marqué les esprits. On épinglera aussi le succès de Patrick Rogiers dans la série D0-D2. "Après un tel succès, on a déjà bloqué la date pour organiser une nouvelle édition la saison prochaine ", termine Ronny Ceulemans. À vos agendas, donc !