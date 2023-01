Philippe Gustin prolonge à Jehay (P2A) : « Une évidence »

Une évidence car Jehay livre une saison au-delà des espérances, puisque le club est actuellement deuxième en P2A. Inespéré quand on sait le championnat calvaire vécu par les Jehaytois la saison dernière au sein de l’élite provinciale. "Les objectifs sont déjà atteints mais on ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, prévient Philippe Gustin, qui reste prudent pour la suite. La montée n’est pas une priorité car j’estime que le club n’est pas encore prêt. Attention, si on doit monter, on le fera hein (sourire)."

Il n’empêche que ce Jehay ne cesse de créer la surprise et le travail de Philippe Gustin n’y est évidemment pas étranger. "La saison va être longue avec quelques gros matchs en perspective. On vise une qualification pour le tour final", précise le coach.

Au niveau des joueurs, aucun n'a encore officiellement prolongé mais les choses ne devraient pas traîner. "Certains vont déjà être vus cette semaine, explique le mentor jehaytois qui assure vouloir encore intégrer des jeunes la saison prochaine. C'est ma priorité. Des U21 et U19 viendront garnir le noyau prochainement." Sans aucun doute la meilleure occasion pour Jehay de faire progresser ses meilleurs jeunes éléments.