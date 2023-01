Natation - Plusieurs belles performances des Crisnéens à la Flanders Cup

Juste derrière, on peut également souligner les bonnes performances de Florentin Lovens et Noah Franquinet. "Ils complètent le podium on va dire, rigole l’entraîneur crisnéen. Florentin a réalisé ses meilleurs temps sur 400, 800 et 1 500 mètres nage libre. Il a réalisé un excellent parcours. Quant à Noah, il en a fait de même. Ils m’ont fait plaisir, vraiment."

N’oublions pas non plus Théo Marti qui a bien performé. " Il réalise son meilleur temps sur le 400 mètres nage libre, il a très très bien nagé. C’était bien aussi sur le 1 500 mètres nage libre où on prend d’ailleurs les cinq premières places chez les juniors", savoure André Henveaux.

Par contre, malade, Lucas Henveaux n’a pas pu défendre ses chances correctement pour tenter de décrocher un record national juste avant de s’envoler pour les Etats-Unis. "Il part pour l’université de Berkeley, en Californie, où va entamer un Master après avoir été diplômé en économie internationale, détaille son papa. Cette université possède une excellente équipe de nageurs, c’est même la meilleure en natation depuis quatre ans. Ryan Murphy (NDLR: quadruple médaillé olympique) est notamment passé par là. Ce sera une belle expérience pour lui et pour sa carte de visite. C’est toujours intéressant d’aller dans une des meilleures universités du monde. "

Chez les filles, les performances ont été plus mitigées, mais Emma Govaerts s’est notamment illustrée sur le 200 mètres brasse en y réalisant sa meilleure performance personnelle. Place désormais aux championnats francophones longues distances les 4 et 5 février prochains. La semaine suivante, une grosse compétition à La Louvière attend les Crisnéens lors de laquelle Noah Franquinet, Maxime Courtois et Thomas Courbois viseront une qualification pour les championnats d’Europe en eau libre.