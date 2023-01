D2 ACFF: Benoit Scalais, le défenseur qui monte à Waremme

"Je grappille tout ce qu’on me donne", sourit le défenseur de 18 ans.

Aux côtés des jeunes Étienne, Glorieux ou Degembe, le Hannutois fait partie des belles promesses hesbignonnes. "Après la rencontre face à Hamoir, Monsieur Verjans est venu nous trouver en nous félicitant et en nous indiquant qu’il croyait en nos capacités, glisse l’ancien joueur de Wanze/Bas-Oha qui s’entraîne avec l’équipe première waremmienne depuis le mois de décembre. J’essaye d’écouter un maximum les anciens. Sur le terrain, j’évolue aux côtés d’Angiulli, il me guide tout le temps et j’apprécie. Vous savez, je me mets beaucoup de pression car je ne veux pas décevoir le club qui donne la chance aux jeunes. C’est une vraie aubaine pour des joueurs comme moi."

Actif également en P2 sous l’égide de Romain Paquet, Benoit Scalais monte en puissance, lui qui est devenu un titulaire indiscutable avec Waremme B. "Je bosse dur pour arriver un jour comme un joueur important en D2. En 2023, je compte saisir toutes les opportunités, dit-il. Je me doute que je ne serai pas titulaire jusqu’en fin de saison mais m’asseoir sur le banc de l’équipe première reste l’objectif."

Une ambition seine pour un petit gars bien dans ses baskets. "Je ne vois d’ailleurs pas pourquoi j’irai voir ailleurs. Je me sens hyper bien dans ce club. Je ne pense pas que ça se serait passé de la sorte ailleurs donc je suis vraiment reconnaissant envers Waremme", poursuit le défenseur qui pourrait bien constituer la surprise des Wawas dans cette deuxième partie du championnat.

Toujours englué dans la zone rouge, Waremme devra (sans doute) compter sur ses jeunes éléments pour éviter la culbute vers la D3 ACFF.