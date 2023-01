Athlétisme - Nouveau record personnel indoor sur 800 mètres pour Mathis Espagnet

Engagé sur le 800 mètres, sa distance de prédilection, le Valborsetin avait fort à faire face à des garçons de la trempe de Collins Kipruto ou Tibo De Smet, vainqueur de la course dans un chrono de 1:45.04, ce qui lui permet de s’adjuger le record national et de décrocher sa qualification pour l’Euro en salle.

Certes, Mathis Espagnet a terminé à cinq secondes du vainqueur, en 1:50.03, mais cela correspond au deuxième meilleur chrono de sa carrière, à seulement quatre centièmes de son record personnel, réalisé… en outdoor ! "C’est parti très vite et j’ai essayé d’accrocher au maximum les adversaires devant moi, confie l’athlète de 19 ans. Le passage aux 400 mètres a été très rapide et j’ai essayé de maintenir le rythme mais je me faisais décrocher. Quand je passe la ligne, je ne vois pas du tout mon chrono, même pas celui du premier. Je suis dans l’attente, mais je sais que la course a été rapide. Quand j’apprends mon chrono, j’ai fait un petit sourire, forcément j’étais content."

Et pour cause, en regardant une table de conversion, l’élève d’Alexandre Macors s’est rendu compte que son chrono valait 1:48.14 en outdoor. Soit une marque à quatorze centièmes à peine des minima fixés par la fédération luxembourgeoise pour l’Euro U23. "Je sais désormais que j’ai ce chrono dans les jambes et cette qualification est envisageable, savoure Mathis Espagnet. Car ces championnats d’Europe constituent mon gros objectif de l’année. Cela me paraissait compliqué jusqu’à ce dimanche mais je suis désormais rassuré."

D’ici là, Mathis Espagnet va partir une semaine en stage au Portugal avant les championnats nationaux du 19 février qu’il disputera… sans doute au Luxembourg.