Waremme renforce encore son leadership

Pourtant, dès l’entame de cette rencontre, Waremme prenait clairement la direction des opérations. Si on s’amusera du remplacement de Ceulers pour Archambeau après 45 secondes, on soulignera qu’après la bombe de Bully, "Mike" y allait d’un 5-0 déjà du plus bel effet. 8-0 puis 11-2 sur la première bombe d’un Gaudoux donnant la leçon pendant le premier quart. En effet, le meilleur marqueur wawa enchaînait 12 points auxquels Bernard répondait par deux bombes (20-14).

Le premier quart se terminait sur 25-19 au marquoir mais un perturbant 0 à 7 dans les fautes. La perfection défensive donc… tout de même étrange. Mais, compensation oblige, les arbitres allaient ensuite siffler 4 fautes à Waremme sur les 2 premières minutes du 2e quart, envoyant ensuite les Liégeois sans cesse sur la ligne des lancers.

Mais aucune panique car, après les 15 points de Gaudoux dans le premier quart, c’est ensuite le collectif local qui se mettait en action pour réellement faire le break. Horrion allumant à distance alors que Moray, pourtant incertain, faisait étalage de son talent entre rebonds, passes et points, le marquoir passait à +10. Et si la défense commettait quelques erreurs, Archambeau finissait sur deux bombes alors que Ceulers fixait le marquoir de la première période à 50-42.

On le sait, quand Waremme est aux commandes, c’est souvent très bon signe pour les leaders, maîtres de la gestion des choses. Alors que la bataille du rebond était de plus en plus intense, les locaux allaient continuellement garder leurs 10 points d’avance. Menacé d’une technique, Gaudoux y allait d’un passage de feu des deux côtés du terrain pour encore faire monter l’avance d’autant que les visiteurs enchaînaient 3 techniques.

L’arbitrage allait d’ailleurs continuer à se mettre incompréhensiblement en avant en fin de match car, alors que tout semblait joué, c’est Waremme qui prenait des techniques avec l’exclusion de Kamel. De quoi permettre à Belleflamme de revenir à 90-86. Maintenant, Bully ne tremblait pas aux lancers, Germay mettant le dernier panier de plein jeu pour signer un nouveau succès permettant encore de conforter la première place du groupe.

QT : 25-19, 25-23 (50-42), 22-17 (72-59), 24-29.

WAREMME : Bully 12, Archambeau 11, Germay 4, Kamel 0, Horrion 17, Ceulers 9, Moray 14, Gaudoux 29.

BELLEFLAMME : Peremans 15, Deplus 0, Makengo 14, Jacoby 10, Clavier 5, Mayele 6, Bernard 27, Kaluanga 2, Kabangu 0, Mathy 9.