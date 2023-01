Volley-Ball (Ligue A) : Waremme s'offre le scalp d'Achel

Samedi soir, les Waremmiens sont un peu plus rentrés dans l’histoire en s’imposant, pour la première de leur existence à Achel, signant au passage cette saison leur troisième succès depuis l’entame du championnat. "Et ce genre de choses, cela fait toujours plaisir ", assure Fred Servotte, tout sourire, évidemment, à l’heure de commenter ce succès.

Le premier set est pourtant serré avec deux équipes fort proches l’une de l’autre. "Mais on arrive à émerger sur la fin en donnant tout, commente le coach waremmien. On finit par une super attaque au caractère…" 0-1 et Waremme pense ainsi être lancé. "Mais lors de la seconde manche, on a pris l’eau, avoue Fred Servotte. Tous les secteurs étaient dépassés. Achel a mis une grosse pression aussi. On a vu pas mal de rallyes, donc un d’une minute. Mais au final, oui, on craque alors qu’on ne marque plus assez."

C’est un set partout "mais il n’y a finalement rien de mal fait " assure après coup le coach waremmien. Waremme Volley reprend de plus belle. Schroeven revient dans l’équipe et est décisif. "C’est toujours aussi serré mais notre bloc tient bon et on parvient à faire la différence… " souligne Servotte. Qui voit son équipe mener 1-2.

Le dernier set est tout aussi serré, mais Waremme garde le cap et parvient, une fois encore, à faire la différence. "C’est une victoire au final méritée avec une belle cohésion dans le noyau, ponctue le T1 waremmien. Il y avait beaucoup d’enthousiasme dans le groupe et le retour des blessés a fait beaucoup de bien. C’est de bon augure pour la suite…" La suite, justement, c’est, pour Waremme, dimanche prochain 18h face à Alost.

Sets: 24-26 (0-1), 25-16 (1-1), 22-25 (1-2), 23-25 (1-3).

ACHEL: Staples, Verweij, Van Dyck, Van Leemputten, Medenis, Duwaerts, Smit, Fransen, Gortzak, Claes, Van den Borden.

WAREMME: Van Looveren, Fafchamps, Cocchini, Perin, Lallemand, Van Loon, Schroeven, Madsen, Vandooren, Cosemans, Verstraete, Abinet.