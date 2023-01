Le jury a veillé au grain à la CrossCup de Hannut 2023 : « On a été bousculé par les parents »

À Hannut, on ne badine pas avec la sécurité. La semaine dernière, lors des 10km de Valence (Espagne), une bousculade au départ a créé l’émoi dans le monde de la course à pied. L’athlète Belge, Juliette Thomas, présente dimanche en terres hannutoises, y a notamment fait les frais et souffrait d’une commotion. Pour éviter de tels problèmes, plusieurs membres du jury étaient placés en amont du départ pour contenir la masse de joggeur lors de chaque départ. "On fonctionne par sas. En tout, il y en a trois, explique Perrine. Les deux premières consistent à bloquer les participants avant qu’ils entrent sur la ligne de départ. C’est important de fonctionner pour éviter la cohue. Quelques secondes avant le départ, on ouvre le passage pour permettre aux crossmen de se placer."