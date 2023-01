Gert Theunis, la voix de la CrossCup de Hannut 2023

Il est sans aucun doute l’un des personnages les plus importants de cette CrossCup. Micro en main, Gert Theunis est le speaker de la compétition. Installé dans une cabine sur la ligne d’arrivée, le Hannutois ne rate pas une miette des différentes courses. Que ce soit en français ou néerlandais, ce joggeur bien connu dans notre arrondissement vit sa passion à fond. "Je ne compte même plus le nombre de participations ici, à Hannut, rigole l’intéressé qui ne cesse d’avoir les yeux rivés sur les écrans des résultats. Cela me permet ainsi de voir la course en temps réelle et de pouvoir commenter sans interruption. C’est assez grisant et je prends toujours autant de plaisir comme au premier jour. Avant, j’étais sur le terrain et j’avais les pieds dans la boue. Ici, c’est un luxe. Je ne sais vraiment pas être mieux installé."