CrossCup de Hannut 2023 : Violette et Théotime Chauveheid médaillés pour leur 14 ans

D’ailleurs, alors qu’ils ont fêté leur quatorze ans ce samedi, les jumeaux ont tous les deux remporté une médaille francophone ce dimanche chez les cadets première année. Un joli cadeau d’anniversaire. "Je venais pour ça, je m’y attendais donc un petit peu, confie Violette, qui fut la première à monter sur la boîte. C’est mon premier podium francophone, je suis donc évidemment très content. Après, je sors d’une petite inflammation au genou, je ne m’attendais donc pas à mieux que cette troisième place. Je suis assez content de ce que j’ai fait."

Quelques minutes plus tard, c’est Théotime qui a suivi les traces de sa sœur, faisant même mieux avec une médaille d’argent. "Remporter deux médailles le lendemain de notre anniversaire, c’est bien. On a cette force de pouvoir s’entraîner ensemble. Et pourtant, j’ai pris un très mauvais départ, j’ai été pris dans la masse , explique-t-il. Mais devant la butte, j’ai remis un peu de rythme et j’ai fait l’intérieur au demi-tour, ce qui m’a fait gagner beaucoup de places. Je connaissais bien Barnabé (NDLR: Chiliade, le vainqueur dans sa catégorie), il était avec deux gars, je les avais en point de mire, mais le sprint m’a été fatal. Le départ et le sprint, ce n’est pas mon fort (rires)."

Car c’est surtout en triathlon qu’il excelle avec un titre de vice-champion de Belgique l’année dernière. " J’aimerais bien cette fois remporter le titre. Cela se passera à Malines au mois de septembre", insiste Théotime Chauveheid, le regard déjà tourné vers les courses des plus grands, des étoiles plein les yeux. Comme quoi, dans la famille Chauveheid, le sport de haut niveau, c’est dans les gênes.