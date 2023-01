CrossCup de Hannut 2023 - Thomas Vandormael dresse le bilan de ses athlètes : "Un note de 8.5 sur 10"

Iris Theunis: « Elle a franchi un cap »

"Je suis super content car elle exprime tous les progrès réalisés à l’entraînement. C’est génial de confirmer en compétition et encore plus devant ses proches. Elle n’avait pas encore performé à ce niveau-là. Cela veut dire qu’elle a franchi un cap."

Nathan Geada Da Silva: « C’est l’apprentissage »

"Il a été un peu en deçà de ce qu’il peut faire, mais c’est l’apprentissage. Il n’est que première année juniors et il manque encore un peu de kilomètres et de confiance pour rivaliser avec les meilleurs francophones."

Loïc Delvaux: « Il a été courageux »

"Il voulait faire le cross long pour viser une médaille. J’ai accepté mais je l’avais prévenu qu’il allait déguster. Et ça a été le cas (rires). Loïc a tenu bon et il a été courageux. Une médaille francophone alors qu’il a commencé l’athlétisme il y a deux ans, c’est très bien."

Chloé Herbiet: « Je suis époustouflé »

"Une athlète locale qui réalise une telle performance sur un cross international, je suis époustouflé. Cela montre qu’elle va s’exprimer sur les longues distances et qu’elle pourra rivaliser avec le niveau européen au minimum. Cette performance, c’est encore mieux que tout ce qu’elle avait fait jusqu’à présent. "

Ziad Audah et Maxime Delvoie: « Un nouveau doublé »

"Je suis un peu déçu qu’ils ne remportent pas la course, mais ils finissent deuxième et troisième et, surtout, premier et deuxième francophones. L’objectif était que Maxime gagne mais il souffre du dos et d’une mononucléose. J’espérais que ce soit un autre du groupe qui surgisse et ça a été le cas. C’est cool de réaliser un nouveau doublé après celui de l’année dernière. "

Antoine Senard: « Manque un peu de jus »

"Il a été courageux car ce n’est pas évident de terminer troisième francophone avec ce niveau. Certes, c’est un peu en deçà de ce qu’il peut faire, mais il manque un peu de jus."