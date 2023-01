CrossCup de Hannut 2023 : la reine belge des labourés se nomme Chloé Herbiet

De fait, au fil des passages, Chloé Herbiet grappille place après place, si bien qu’à l’entame de la cinquième boucle, elle pointe en sixième position, à quelques encablures de Lisa Rooms, en tête du classement de la CrossCup et première belge à cet instant-là. "C’est une fille que j’apprécie énormément par sa simplicité et ses performances. Quand j’arrive derrière elle, je ne me dis pas que je vais aller la chercher mais qu’on va plutôt faire la course à deux, détaille-t-elle. En la remontant, je l’ai encouragée et je lui dis d’y aller ensemble. Mais ça reste une concurrente et je me dis que si je peux faire la différence avec elle, c’est incroyable. Il fallait que je le fasse assez tôt parce qu’elle a un bon finish. Du coup, dans le dernier tour, je me suis dit que je n’avais rien à perdre. J’ai tenté ma chance et je suis partie."

Avec un certain succès car elle a directement su créer un trou que Lise Romms ne parviendra jamais à combler. C’est donc dans le costume de cinquième au scratch, première belge et championne LBFA que Chloé Herbiet franchit la ligne, sourire aux lèvres et poing levé. "C’est incroyable, je crois que je ne réalise pas encore, rigole l’infirmière accoucheuse dans la vie de tous les jours. Il va falloir analyser tout ça pour voir quelles filles je bats pour tomber de mon petit nuage. Réaliser un Top 5 au scratch, c’est une grande première pour moi, surtout avec ce niveau. Le maillot de championne francophone ? Je vais l’afficher dans mon appartement."

Grâce à cette victoire, l’athlète du WACO s’empare également de la deuxième place au classement général de la CrossCup. Tout simplement inespéré ! "L’objectif de base, c’était le Top 5, opine Chloé Herbiet. Je vais le garder et on verra ce que donnent les deux dernières courses. Je vais les aborder sans stress tout en essayant de garder mes bonnes sensations. En tout cas, c’est de bon augure." Il est vrai qu’avec cette remontada en toute sérénité, Chloé Herbiet a plus que marqué les esprits ce dimanche à Hannut.