CrossCup de Hannut 2023 : Iris Theunis a rendu fiers ses nombreux supporters

Depuis un an, Iris Theunis connaît une évolution stratosphérique, fruit de sa collaboration entamée avec Thomas Vandormael. "Je m’entraîne plus intelligemment, plus fréquemment, mais pas de manière plus difficile. Thomas est mon coach principal, mais les autres membres du groupe m’apportent un soutien mental, abonde celle qui pourrait bien avoir un coup à jouer fin février lors des championnats de Belgique de Bruxelles. Je préfère ne rien dire. Oui, c’est un rêve, mais je ne veux pas me projeter. Je vais juste essayer de faire de mon mieux, histoire de ne pas être déçue. "

Nouvelle médaille d’argent pour Romane Rasquain

Comme il y a une semaine en indoor, Iris Theunis a devancé la Hutoise Romane Rasquain. Cette dernière a en effet décroché une très jolie huitième place au scratch, synonyme de titre de vice-championne francophone chez les athlètes nées en 2007. "Je venais pour essayer de décrocher un Top 10, rétorque-t-elle, tout sourire. Mais je termine huitième et sur le podium francophone, je ne m’y attendais vraiment pas et je suis évidemment très heureuse. Le titre ? Non, c’était très compliqué, mon adversaire gagne toutes les compétitions mais j’espère quand même le décrocher une prochaine fois. C’était ma première CrossCup et c’est relativement impressionnant. Il y a un énorme niveau et le départ va très vite. On voit directement que les filles sont là pour gagner." Mais cela n’impressionne pas plus que ça la jeune Hutoise !