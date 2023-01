CrossCup de Hannut 2023 - Henri Romainville, l'organisateur : "J'ai eu les larmes aux yeux en voyant autant de monde"

Malgré les conditions climatiques compliquées, les spectateurs sont venus en nombre. "Hannut reste Hannut et la popularité n’est plus à démontrer. Cela fait plus de 50 ans que je m’occupe de cet événement. Quand j’ai vu la foule ce dimanche matin je vous avoue avoir eu les larmes aux yeux. Je suis un fanatique de course à pied et cela reste exceptionnel pour une ville comme Hannut d’accueillir un tel événement, poursuit l’organisateur . Il y a douze ans, on avait 900 participants. J’ai alors décidé de mettre sur pied un projet avec les cross interécoles, tout en collaborant avec les clubs LBFA. Au début, on m’a dit que ça allait coûter un peu d’argent mais vous voyez aujourd’hui ce que ça donne. C’est une immense fierté."

Henri Romainville repartira pour un tour

Le succès de cette CrossCup provient également du nombre d’étrangers présents sur la ligne de départ. Une fois de plus, tant chez les dames que chez les hommes, le plateau était hyper relevé. "Pour accueillir des étrangers, il n’y a qu’une seule recette: ce sont les managers. Je pense avoir acquis assez d’expérience dans le domaine pour en connaître quelques-uns, commente Henri Romainville qui assure déjà être présent l’année prochaine. Cela fait cinq ans que je raconte vouloir passer la main mais c’est plus fort que moi (rires). Je ne veux pas faire l’année de trop mais, si je suis toujours en vie, je compte toujours bien organiser cette CrossCup dans douze mois. La CrossCup a le même âge que moi (NDLR: 80 ans) mais a rajeuni d’un an à cause du Covid. Malheureusement, moi pas mais je suis toujours en bonne santé."

De bon augure pour l’épreuve hannutoise qui pourra encore compter sur son président hors du commun.