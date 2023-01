Football (D2 ACFF) : pourquoi cinq de nos clubs n'ont pas su jouer

Stockay-Tubize

Prévue en soirée samedi, la rencontre a été reportée après passage d’un examinateur ACFF en matinée. Elle devait, pour rappel, se tenir sur le terrain synthétique d’Engis. "Franchement, il était vraiment enneigé, narre Manu Valoir. A la limite, on pouvait ôter cette neige. Mais en dessous, ça allait être la cata. Et je n’avais pas envie que mes gars se blessent."

Verlaine-Solières

Cette rencontre devait, elle aussi, se disputer samedi soir. Mais elle n’a pu avoir lieu. "C’est tout simplement impossible, avançait samedi après-midi Patrick Danze, le président verlainois. L’examinateur a regardé le terrain et il a estimé que ce n’était pas sage de jouer. Trop de neige, trop de verglas, que ce soit sur le terrain en herbe ou le synthétique… "

Meux-Warnant

Même réalité, on l’aura compris pour Meux-Warnant, match prévu samedi soir aussi. Les Warnantois ont été prévenus assez tôt pour ne pas faire le déplacement même si c’était, ici aussi, une remise terrain.

Hamoir-Union B

Prévue dimanche après-midi, la joute entre Hamoir et l’Union St-Gilloise B a elle aussi été annulée. "Il y avait des bosses, de la neige et de la glace, explique Raphaël Miceli. On ne pouvait pas jouer là-dessus." Une sage décision là aussi…

La D3 ACFF sans doute déplacée au 4/02, la D2 en semaine ?

Même si l’ACFF n’a pas encore officiellement communiquée sur la suite, on peut penser que la journée de ce week-end sera déplacée, en D3 ACFF, au week-end des 4 et 5 février, libre jusqu’ici. Par contre, en D2, cela risque d’être plus compliqué puisque tous les week-ends sont pris. Il faudra donc sans doute jouer en semaine… En attendant la confirmation, bien sûr.