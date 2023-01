Basket-ball (R2) : Huy se fait hara-kiri lui-même...

Et le premier acte le confirmait car, même si les locaux prenaient le match en main (20-16), huy trouvait la bonne avec un collectif impressionnant tous les joueurs contribuant à la marque avec une mention pour un Njoumegni finissant le premier acte sur 2 bombes, confirmant en cela sa prestation de la semaine dernière. 37-37 au moment de regagner les vestiaires, on pensait rêver. Mais le réveil était terrible avec des locaux s’enflammant après la pause et des Mosans ne pouvant plus ls contrer, encaissant un 25-8 mortel dans le 3e quart.

QT : 20-16, 17-21 (37-37), 25-8 (62-45), 22-25.

HUY : Roncali 2, De Neve 12, Royen 7, Maah 4, Paeleman 8, Bennardo 9, Njoumegni 28.