Mais, pas le travail de fond réalisé pat Jérémy Prinsen depuis son arrivée au club, on sentait tout possible… si la mentalité changeait. "Et c’est précisément ce que l’on a directement vu ", soulignait un coach voyant son équipe enfin se donner défensivement. "On débute par un 5-0 puis cela s’équilibre et personne n’est vraiment en réussite. Mais, derrière, tout le monde se donne. Quand on file à 28-, on se dit que c’est bien parti puis, encore une fois, on a un terrible trou d’air avec des visiteurs égalisant alors que l’on ne marque plus rien. "

Mais le mental ne lâchait pas et la bombe de Collombon permettait de ne pas aller aux vestiaires derrière (35-33). Un point capital pour la suite car, même si les Bruxellois allaient clairement prendre les choses en main, Haneffe ne lâchait pas. "Même à -6 dans le match, le groupe a continué à défendre. On a su remonter la pente et ne plus rien encaisser dans la dernière ligne droite."

10 points seulement dans le dernier quart, alors qu’un Szabo retrouvé enchaînait les paniers et que la bombe de Tassin finissait le travail pour décrocher un succès qui fait énormément de bien.

QT : 19-11, 16-22 (35-33), 17-23 (52-56), 19-10.

HANEFFE : Swolfs 9, Tassin 11, Desart 3, Ewbank 6, Baron 3, Henrard 0, Kerkhofs 6, Szabo 28, Collombon 5.