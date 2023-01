Basket-ball (P1) : enfin un succès pour La Villersoise

Une réalité car, tout au long des trois premiers quarts, tout le monde a eu l’occasion de se mettre en évidence. Alors que les visiteurs débarquaient sans leur meneur et avec, comme prévu, Leemans occupant le double poste de jouer-coach, les Villersois dictaient directement leur loi. À l’image d’un Krala positivement revenu aux affaires et marquant le premier quart, tous les joueurs du groupe allaient avoir un bon passage. Du jeune et déjà bien en place Marteau en fin de première période à un N servais complet et important, les rotations allaient faire merveille.

Avec un Lussadissu régulier au scoring dès le 2e quart, Villers allait même mener de 20 points dans le dernier quart. Puis, Welkenraedt se retrouvait à 4 et tout grinçait. "On s’est mis à prendre des shoots de loin précipités sans raison et les visiteurs ont mis des transitions et des shoots pour limiter la casse. Pas au point de devenir dangereux, mais assez pour diminuer l’addition. C’est dommage mais pas grave. Je suis vraiment fier de mon groupe et de sa réaction. On prouve qu’il y a du talent dans l’équipe. De manière exceptionnelle, Bremer n’a pas été en réussite, lui qui est le plus régulier depuis le début de la saison. Mais il a continué à faire un travail de mammouth dans la raquette alors que ses coéquipiers ont pris le relais au scoring. C’est cela une équipe et on vient de prouver que nous en étions une. "

Après une semaine de repos, ce sera la venue de Dison-Andrimont. Pourquoi pas la passe de deux qui pourrait changer certaines choses… même si on préfère ne pas en parler à Villers et savourer cette magnifique 3e victoire de la saison.

QT: 22-16, 25-22 (47-38), 25-20 (72-58), 10-17.

VILLERS: Marteau 4, Rappe 9, Krala 7, Vercruysse 13, Vercauteren 4, Bremer 0, Lussadissu 29, Servais Q 0, Aldeghi 4, N Servais 11.

WELKENRAEDT: Mond 20, Van Wissen 13, Leemans 20, Fyon 7, Hensen 0, Delhez 10, Touette 5.