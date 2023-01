"Comme c’est le cas à chaque fois qu’on les affronte, cette équipe connaît un regain d’énergie quelques jours avant de nous jouer. Moi, j’attends surtout une attitude irréprochable dans le chef de mes joueurs", avance Fred Servotte.

Les Waremmiens devront donc s’employer pour venir à bout d’Achel, surtout que les Hesbignons sont toujours décimés par les blessures. Lallemand, Van Loon, Verstraete, Cosemans, Cocchini et Schroeven ne sont pas à 100%.

"J’attends ce samedi matin l’avis médical pour décider de ma compo. Une fois de plus, le groupe ne sera pas au complet mais ce n’est pas grave, prévient le coach. Certains vont devoir prendre leurs responsabilités. On va tenter de grappiller chaque petit set. Les gars sont prêts à en découdre, même avec un noyau étriqué."

Un programme chargé

Alors que le coach Servotte devra sans doute composer avec une équipe inédite, il s’attend tout de même à retrouver certains cadres dans les jours à venir. "Cela tombe à point nommé car un gros programme nous attend", dit-il. En l’espace de sept jours, Waremme va en effet enchaîner avec trois rencontres. "Après Achel, nous irons à Alost puis à Guibertin et nous recevrons Maaseik. Ce n’est pas plus mal car on restera dans le rythme", commente Fred Servotte qui reste optimiste pour la suite du championnat.

Une victoire samedi et les Wawas se relanceraient complètement. Eux qui courent après un nouveau succès en championnat depuis le 2 novembre dernier. Un bail !