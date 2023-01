Waremme (R1) : première étape vers le titre

Maintenant, pour la suite des opérations, les choses sont également claires.

"Nous allons tout jouer pour gagner et finir sur un titre. Le comité est du même avis, les joueurs aussi et j’ai senti qu’ils n’étaient pas tellement impactés par la nouvelle, nous rassurait un Alban Angelucci dont l’esprit de compétition est identique à ses joueurs. Nous avons préparé notre prochain match qui sera très compliqué contre des Liégeois très solides et ambitieux, anciennement pensionnaires de TDM2, et on va tout faire pour défendre notre leadership."

Le mentor des Wawas ne sera pas dans les meilleures conditions au niveau effectif. Ainsi, comme à Verviers, il faudra composer avec des absences, dont certainement Moray, ce qui va compliquer la tâche dans une raquette où Belleflamme aligne désormais 4 joueurs dominant. On pointera, offensivement, Bernard qui enchaînait les bombes à Comblain l’an dernier, ou encore Mayèle, le roi de la défense et ancien Hannutois. "La bataille va être énorme dans la raquette et il va falloir trouver des solutions face à une équipe solide que je suis allé visionner et qui a trouvé sa philosophie de jeu. Ce sera un top match comme souvent cette saison et on va tout faire pour tenter que notre collectif fasse la différence", précise le coach.

Sur le terrain Waremme va donc tout donner alors qu’en coulisse, les contacts sont déjà réels avec des clubs voulant reprendre la place des Wawas en R1. À ce titre, le club de Tilff, qui a pris la même décision que Waremme, mais 10 jours avant, a décidé de "céder" sa place au club de Sprimont qui disposera donc d’une équipe en D3 et d’une autre en R1. Le coach sera Nicolas Franck, un ancien de Comblain.

À noter que si les conditions climatiques restent compliquées, la décision de l’AWBB de jouer ou non sera prise en début d’après-midi ce samedi.