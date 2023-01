Un match à gagner pour La Villersoise en P1

Des paroles sages pour tenter d’aller de l’avant, de progresser et de prendre du plaisir pour un groupe qui a encore un demi-championnat à jouer. "Nous vivons une saison compliquée avec des blessures mais on doit aller de l’avant. Il y a des matchs à gagner et j’espère y arriver pour le moral de tout le monde. Les joueurs sont toujours présents même si on a évidemment des absences pour les examens. Les joueurs avancent, on a tenu 25 minutes à Saint-Louis, on espère faire mieux sur notre terrain. Chacun a cet objectif pour renouer avec la victoire. Encore une fois, c’est mentalement que c’est important, pas sportivement."

On se souviendra qu’à l’aller, Villers était allé largement s’imposer en terres verviétoises (56-78) lors d’une des deux seules victoires du groupe. Depuis, Welkenraedt a concédé un forfait mais aussi une 3e victoire, la semaine dernière, de manière surprenante à Dison-Andrimont, preuve que, comme les Villersois, les Verviétois ont encore des ressources. Ayant changé de coach, ils restent capables de tout et, en faisant abstraction du classement, c’est une rencontre serrée qu’on devrait voir avec le secret espoir d’un 3e succès de Villersois qui continuent à se battre contre monts et marrées.