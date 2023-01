« Il y a aura de la revanche dans l’air »: Matt Debra et Moussa Diallo préfacent le derby entre Verlaine et Solières en D2 ACFF

Ce samedi, les deux intéressés se retrouvent. Pour l’attaquant, ce sera sa première rencontre officielle avec les Soliérois. "J’ai hâte de retrouver du plaisir. Cela fait deux semaines que je m’entraîne avec ce groupe et je ne comprends toujours pas comment Solières est à la traine cette saison. Il y a énormément de qualités. Je veux jouer un maximum de matchs pour tenter de sauver ce club", commente le Verviétois de 32 ans. "Le classement ne reflète pas la valeur de certaines équipes. Solières en est la preuve", complète Matt Debra.

Battus 4-0 à l’aller, les Verts n’ont pas oublié la débâcle subie par les hommes de Pascal Bairamjan.

"C’est, à ce jour, notre plus mauvaise prestation de la saison. Nous étions nulle part tant dans l’état d’esprit ou la mentalité. On est complètement passé à côté de notre sujet, se souvient le Verlainois, un brin revanchard. Oui, il y aura de la revanche dans l’air. D’abord pour nos supporters et puis pour nous."

Désormais relégué à sept points de Warnant, Verlaine n’a pas d’autre choix que de l’emporter s’il veut rester dans le sillage du leader. "Le deuxième tour sera plus compliqué que le premier, avance Matt Debra. Je ne sais pas si on a évolué en surrégime mais les autres équipes de la série nous attendent. Si on pense à la N1 ? Non, c’est beaucoup trop tôt. On va d’abord essayer de viser le Top 5…"

En attendant, de décrocher une place au tour final, Verlaine devra engranger les trois points face aux Hutois. "Moi, je vois bien un petit succès 1-0 avec un but de Jamar", note Matt Debra. "Non, ce sera 0-1 avec un but de Kabeya qui respire la forme", rétorque Moussa Diallo.