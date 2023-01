Haneffe contre une équipe du podium en R2

Un choc pour une équipe qui se cherche donc toujours et qui ne sera pas au complet. De quoi faire naître quelques craintes même si, en regardant positivement les progrès de l’équipe, on se dit qu’il y a la place pour faire quelque chose. En effet, si l’attaque arrive à trouver de la réussite, pourquoi ne pas déjouer les pronostics. On le sait depuis le début de la saison, c’est ce manque d’impact devant qui pénalise le plus les Templiers. 76-59 lors du match aller, ce secteur avait déjà été mortel.

Alors, Tassin trouvera-t-il de l’appui au sein de ses coéquipiers pour faire avancer ce marquoir et ainsi avoir une chance de renouer avec la victoire. Et pour être en réussite, ce n’est pas que le physique qui parle, c’est aussi le mental. "On doit retrouver du plaisir de jouer, de faire notre passion ensemble", a lancé le capitaine qui espère être entendu en cette deuxième partie de saison.

Maintenant, sans divulguer des secrets, on sait aussi qu’en interne, les questions sont nombreuses concernant l’avenir de l’équipe. Sportivement, l’équipe s’enfonce et se rapproche de la zone rouge où la lutte pour le maintien est acharnée. Mentalement, plusieurs s’interrogent sur la vareuse qu’ils porteront la prochaine saison… et cela ne va clairement pas aider à créer l’union pour avoir ce supplément d’âme permettant de se dépasser.

Espérons tout de même que ce samedi, le basket rassemblera tout le monde pour tenter de l’emporter.