Football (P2A): Burdinne fait son mercato

A la recherche d’un gardien de talent pour finir la saison, Burdinne vient de faire son mercato si l’on peut dire. Les Burdinnois s’offrent en effet une vieille connaissance en la personne de Jérémy Leclercq, aujourd’hui âgé de 25 ans, passé jadis par Hannut. En début de saison, il évoluait en France et, via un transfert international, peut donc encore évoluer chez nous cette saison. La FIFA a en tout cas validé la chose. "Je suis ravi de rejouer en Belgique et dans l’arrondissement de Huy-Waremme en particulier car je m’étais bien plu à Hannut" explique le sympathique gaillard. Une bonne nouvelle pour Burdinne. Il sera directement qualifié pour ce week-end.